  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
الاهلى وطلائع الجيش

بث مباشر.. مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

منتدى إفريقيا 2018

أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

أرشيفية

حقيقة حظر السعودية استيراد منتجات 56 مزرعة مصرية

احمد سليم

بالأسماء.. تشكيل «دينية الأعلى للإعلام»

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

اطفال الدقهلية

المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

الرئيس الفرنسي ماكرون

«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

الجوازات السعودية

قرار سعودي صادم بشأن الوافدين

الملك سلمان

6 رسائل من الملك سلمان في قمة التعاون الخليجي

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

#

رسميًا.. «بيراميدز» يخطف صفقة الموسم من الأهلي

#

سؤال "ثعباني" عن أبو تريكة يحرج سيد معوض .. هكذا رد

#

جوزيه يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

المصريون

الاهلى

بيراميدز

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف محمد السدودي، وكيل أعمال محمود السلمي، عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع محمود السلمي صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني، والذي اقترب كثيرًا من الانتقال إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد السدودي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن السلمي لم يحضر مران الأهلي في اليومين الماضيين في انتظار موقف النادي النهائي بشأن الصفقة والاتفاق مع ناديه الفلسطيني.

أما بخصوص المهاجم حامد حمدان، الذي حوّل وجهته من الأهلي إلى بيراميدز، فقد أوضح أن الأهلي لم يبد أي جدية مع اللاعب وتم تجاهل رغبته باللعب مع الفريق الأول.

وأشار السدودي، إلى أن بيراميدز نجح في ضم اللاعب بعد أن دفع مسؤولو بيراميدز 25 ألف دولار لنادي غزة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي القرن.. بث مباشر لمباراة بوكا جونيور وريفر بلايت
» مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام
» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي
» فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
» الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»
» ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»
» مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية
» نجم المصري يفتح النار على مصطفى يونس
» "أسامة داود" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إدارة «57357»
» احتجاجات فرنسا.. أول رد من «ماكرون» على شماتة «ترامب»
» قتل شاب على يد صديقته بعد لقاء جنسي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »