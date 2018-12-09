» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي

09 ديسمبر 2018 - 08:06 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف محمد السدودي، وكيل أعمال محمود السلمي، عن رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع محمود السلمي صانع ألعاب فريق الشجاعية الفلسطيني، والذي اقترب كثيرًا من الانتقال إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد السدودي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن السلمي لم يحضر مران الأهلي في اليومين الماضيين في انتظار موقف النادي النهائي بشأن الصفقة والاتفاق مع ناديه الفلسطيني.

أما بخصوص المهاجم حامد حمدان، الذي حوّل وجهته من الأهلي إلى بيراميدز، فقد أوضح أن الأهلي لم يبد أي جدية مع اللاعب وتم تجاهل رغبته باللعب مع الفريق الأول.

وأشار السدودي، إلى أن بيراميدز نجح في ضم اللاعب بعد أن دفع مسؤولو بيراميدز 25 ألف دولار لنادي غزة.