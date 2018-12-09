حبس خادمة ثلاث سنوات لسرقة أمريكية

عاقبت محكمة جنح المعادي الخادمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامها بسرقة أموال دكتورة أمريكية الجنسية أثناء عملها لديها بالمنزل بمنطقة المعادي.

كان قد تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من دكتورة أمريكية الجنسية ومقيمة بدائرة القسم، يفيد باكتشافها سرقة مبلغ مالي قدره 2000 دولار أمريكي من داخل مسكنها.

وتبين من خلال التحريات د أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمة "صابرين. ع. ع"، 40 سنة، لكونها تعمل خادمة لدى المجني عليها، غافلتها واستولت منها على الأموال، تم ضبطها وأحيلت للنيابة التى باشرت التحقيقات.