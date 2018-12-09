إزالة 109 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بقرى مراكز قوص ونجع حمادي ونقاد، في إزالة 109 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

من جانبه أكد اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا أن الحملات تستهدف إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

وأشار مدير الأمن، إلى أن الحملات بجميع مراكز وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الرقابية بالمحافظة مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات في الحالات التي يتم إزالتها والوقوف بالمرصاد لأي تعدٍ جديد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حفاظا على الرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة ومن واجبنا الحفاظ عليها.