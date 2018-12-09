  • الأحد 09 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:34 م
بحث متقدم
أرشيفية

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

صورة

تفاصيل جريمة «فتاة النقاب» بالمرج:

خاشقجي

السعودية: لن نسلم مواطنينا المتهمين بقتل "خاشقجي"

سياسي: 3 نواب تلقوا تمويلاً أجنبيًا

نواب يطالبون بكتابة فصيلة الدم ببطاقة الرقم القومي

ممثل الوفد القطري يقبل رأس أمير الكويت

شاهد.. لماذا قبل ممثل وفد «تميم» رأس أمير الكويت

البرلمان

إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي

منتدى إفريقيا 2018

أهم مكاسب مصر من منتدى «إفريقيا 2018»

اطفال الدقهلية

المصريون يهربون من السياسة إلى أخبار«الجريمة»

الرئيس الفرنسي ماكرون

«ماكرون» في خطاب اعتذار للشعب الفرنسي: أنا آسف

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يحيل 6 قرارت لـ«السيسي» إلى«الدستورية»

معلمة تكسر زراع طفلة بالدقهلية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

صعق كهربائى يقتل عاملًا فى الدقهلية

#

مصرع 2 في سيول أسيوط

#

غدًا طعن المتهم باغتصاب طفلة البامبرز على حكم إعدامه

#

نيابة النقض توصى بإعدام مغتصب "طفلة البامبرز"

طفل

التعليم

الدقهلية

معلمه

أصيبت طفلة بكسر، فى الكوع عقب، تعرضها للضرب، على يد معلمتها داخل الفصل فى إحدى مدارس منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى، اللواء محمد حجى مدير، امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه يفيد بإصابة طفلة تدعى رحيل ابراهيم عطية 6 اعوام طالبة بالصف الاول الابتدائى بكسر،بالكوع وكدمات.

وقالت والدتها رافان عبد الحميد إن ابنتها تعرضت للضرب، على يد معلمة تدعى شيماء ا ا معلمة لغة عربية بمدرسة محمد حلمى البسيونى بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، حيث كانت ابنتها تتحدث مع زميلتها فانهالت عليها بالعصا ما ادى الى كسر بكوع اليد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نهائي القرن.. بث مباشر لمباراة بوكا جونيور وريفر بلايت
» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس
» الأهلي يواصل انتصاراته على حساب طلائع الجيش
» «إعلام القاهرة» تُنظم مهرجانًا لعرض مشروعات قسم إذاعة وتليفزيون
» صحيفة إنجليزية: «صلاح» أعاد الهيبة لفريق ليفربول
» مصرع عروسين بعد زفافهما بثلاثة أيام
» فيديو مؤثر لوالد الطالب المعتدي على أستاذه الجامعي بأسيوط
» مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الأهلي
» الصين تستدعي السفير الأمريكي بسبب «هواوي»
» ريال مدريد يهزم هويسكا بهدف «بيل»
» مصرع شخص تحت عجلات القطار بالشرقية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال