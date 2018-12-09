«عبد الحفيظ»: الأهلي محتاج قلب جامد لعبور المرحلة

09 ديسمبر 2018 - 09:36 م

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفوز الذى حققه فريقه أمام طلائع الجيش، بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات للإعلامى سيف زاهر فى قناة ON SPORT : «الأهلى يمر بمرحلة صعبة، ومحتاج قلب جامد لعبور تلك المرحلة، وأثق فى اللاعبين والجهاز الفنى على المرور لبر الأمان».

وأضاف مدير الكرة أن الأهلى يمر بمرحلة صعبة من إصابات وغيابات مثل وليد أزارو وسعد سمير وأحمد فتحى، ولكن الموجودين على قدر المسئولية.

وأشار عبد الحفيظ أن صفقات يناير ستكون قوية للأهلى، مؤكدًا أن الفريق سيضم لاعبين يفيدون الأهلى فى الفترة المقبلة، ونفى عبد الحفيظ وجود أى قرار بشأن الاستغناء عن ساليف كوليبالى، مؤكدًا أن كل ما يتردد عن رحيله اجتهادات.