مدرب الطلائع يُعلق على خسارة فريقه أمام الأهلي

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أكد البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن فريقه أهدى الأهلي الفوز بالمباراة، بسبب الأخطاء السهلة، من جانب لاعبيه.

وقال إيميل :" غيرنا طريقة اللعب في الشوط الثاني ودفعنا ببعض اللاعبين في الشوط الثاني أملا في تحسن الأداء..نأمل في إصلاح الأخطاء خلال الفترة المقبلة".

وكشف المدير الفني لطلائع الجيش أنه طالب لاعبيه باستغلال تراجع الأهلي في الفترة الاخيرة معلقا :"دفعنا ثمن الخوف المبالغ فيه من الأهلي".

وفاز الأهلي علي طلائع الجيش بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم الاحد علي ملعب السلام والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.


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