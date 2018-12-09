"التموين" تزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك أكثر من نصف مليون بطاقة تموينية تم إدخال مجموعة من التغيرات عليهم، ومن 5 إلى 6 مليون مستفيد أو متأثر.
وأوضح "مدكور"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أن أكثر من 70% لـ 80% من هذا العدد أفراد وهميين لا وجود لهم في مصر أو في الحياة تمامًا، لافتًا إلى أن المتأثرين بدأوا في تقديم التظلمات، وبدأوا في صرف حصتهم بانتظام بداية من اليوم.
وأضاف مستشار وزير التموين أن "232 ألف مستفيد قُبل تظلماتهم من 178 ألف طلب"، مستكملًا: "يهمنا رجوع الحق إلى أصحابه في أسرع وقت"، موضحًا أن قبول التظلم يتطلب مجموعة من الشروط؛ أرقامهم القومية مطابقة للرقم القومي الموجود في التظلم، ومن مستحقي الحصول على التموين، وأن يكون العدد موجود بالفعل على قاعدة البيانات، معقبًا: "دي تظلمات مش إضافة مواليد".