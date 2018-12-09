"التموين" تزف بشرى سارة لأصحاب البطاقات الموقوفة

09 ديسمبر 2018 - 11:40 م

أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك أكثر من نصف مليون بطاقة تموينية تم إدخال مجموعة من التغيرات عليهم، ومن 5 إلى 6 مليون مستفيد أو متأثر.



وأوضح "مدكور"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أن أكثر من 70% لـ 80% من هذا العدد أفراد وهميين لا وجود لهم في مصر أو في الحياة تمامًا، لافتًا إلى أن المتأثرين بدأوا في تقديم التظلمات، وبدأوا في صرف حصتهم بانتظام بداية من اليوم.

