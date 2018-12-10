» أول تعليق لفنان شهير بعد الإفراج عنه في تهمة الاغتصاب؟

10 ديسمبر 2018 - 08:20 ص

توجه المطرب المغربي سعد لمجرد بالشكر إلى جميع محبيه بعد الإفراج عنه للمرة الثالثة على ذمة قضية اغتصاب.



و وجه "لمجرد" الشكر لأهله وأصدقائه وأسرته على الدعم الذي قدموه له قائلًا: "الحمدلله رب العالمين .. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة لمجرد والركراكي والوالد والوالدة الله يخليكم ليا".



وأضاف: "وتستمر الحياة .. كليب أغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر ".



وكانت السلطات الفرنسية ألقت القبض على سعد لمجرد بعد اتهام فتاة فرنسية له باغتصابها وهذا ليس الاتهام الأول له بالاغتصاب، وتم إطلاق سراحه منذ أيام قليلة.

