سر شعور لاعب الأهلي بالذنب واعتذاره الشديد لأحمد مجدي

10 ديسمبر 2018 - 08:56 ص

كشف أحمد مجدي - لاعب الجونة - تفاصيل إصابته بقطع في الرباط الصليبي ، رافضًا اتهام كريم نيدفيد - لاعب الأهلي - بالتسبب في إصابته.



وقال "مجدي" خلال تصريحات لبرناج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" : "شعرت أن الإصابة ليست جيدة حين سقطت في مباراة الأهلي وبعدها علمت أنها قطع في الرباط الصليبي وبعدها اتصل بي كريم نيدفيد لاعب الأهلي وكان يشعر بالذنب وقدم لي الاعتذار أكثر من مرة".



وأضاف: "كريم نيدفيد ليس المتسبب في إصابتي لأن الإصابة في النهاية قضاء من الله".



