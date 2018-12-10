  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:31 ص
بحث متقدم
اشتباكات

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة ومشجعى "ريفربليت"

عمرو أديب

شاهد.. عمرو أديب يتبرع بـ1000 بطانية علي الهواء

محمد يوسف

الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ"جيما" الإثيوبى

كمال ثابت عبدالمجيد أقدم سجين في مصر

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

ريهام سعيد

شاهد .. ماذا قالت "ريهام سعيد" عن صورة "صلاح" عاري الجذع؟

أحمد مجدي

سر شعور لاعب الأهلي بالذنب واعتذاره الشديد لأحمد مجدي

أرشيفية

أغرب ما قالته السيدة المنتحرة أمام المترو قبل قتل نفسها

بو جلبان

بوجلبان: الأهلي يجهز لمفاجأة كبرى لكنه يخدع الإعلام

شوبير

شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بنبأ غير سار عن المدرب الجديد

سر شعور لاعب الأهلي بالذنب واعتذاره الشديد لأحمد مجدي

الرياضة

أحمد مجدي
أحمد مجدي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بوجلبان: الأهلي يجهز لمفاجأة كبرى لكنه يخدع الإعلام

#

مشجعة أهلاوية لـ"زكريا": "امضى يا مؤمن وسيبك من الفلوس"

#

قائد الأهلي: لم أنتخب "الخطيب" ومقتنع بقراري

#

أيمن أشرف يكشف سر إشارته للاعبى الأحمر

الاهلى

كريم نيدفيد

كشف أحمد مجدي - لاعب الجونة - تفاصيل إصابته بقطع في الرباط الصليبي ، رافضًا اتهام كريم نيدفيد - لاعب الأهلي - بالتسبب في إصابته.

وقال "مجدي" خلال تصريحات لبرناج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" : "شعرت أن الإصابة ليست جيدة حين سقطت في مباراة الأهلي وبعدها علمت أنها قطع في الرباط الصليبي وبعدها اتصل بي كريم نيدفيد لاعب الأهلي وكان يشعر بالذنب وقدم لي الاعتذار أكثر من مرة".

وأضاف: "كريم نيدفيد ليس المتسبب في إصابتي لأن الإصابة في النهاية قضاء من الله".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المصري يستضيف الداخلية على استاد القناة
» قصص مثيرة جمعت "الشعراوي" بأشهر الفنانين
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» وفاة الفنان الشاب أحمد السيد بعد صراع مع المرض
» أول تعليق لفنان شهير بعد الإفراج عنه في تهمة الاغتصاب؟
» تعرف على النهاية السوداء للسائق الذي اغتصب سورية بالمقطم
» السر وراء انتحار فتاة "دار السلام" أمام المترو
» يقتل زوجته وابنته لأغرب سبب ممكن بالإسكندرية
» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن
» "السترات الصفراء" تقفز إلى الجبل الأسود
» "التعاون الخليجي" يقر 72 بندا تشمل هذه الملفات الهامة

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

نعم - 13 %
لا - 81 %
لا أهتم - 6 %
اجمالى المصوتين:946

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال