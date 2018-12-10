» المصري يستضيف الداخلية على استاد القناة

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يستضيف فريق المصرى البورسعيدى، نظيره الداخلية على استاد القناة بالإسماعيلية فى الخامسة عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، بعدما خسر فريق الداخلية من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور له بالمسابقة، بينما توالت النتائج السيئة على الفريق البورسعيدى سواء بالخروج من بطولة كأس مصر أمام فريق جزيرة مطروح، أو بالخسارة من الزمالك بهدفين دون رد.

ويحتل المصرى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة، وما زالت لديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الداخلية المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.

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