القوات المسلحة تحذر من تصنيع الملابس العسكرية

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القوات المسلحة

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تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بأصحاب الشركات والمصانع العاملة فى مجال المنسوجات والأقمشة عدم استيراد أو تصنيع ملابس أو أقمشة شبيهه بالمهمات المستخدمة بالقوات المسلحة والشرطة المصرية حفاظًا على الأمن القومى المصرى، ولمنع إستخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس فى أعمال قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحذر القوات المسلحة بأن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية كما تدعو المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك.

هذا وتكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كل الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أى ملابس أو أقمشة شبيه بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد.

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