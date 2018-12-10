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الصين تستدعي السفير الأمريكي للاحتجاج على اعتقال مسئولة

عرب وعالم

الصين
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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت وزارة الخارجية الصينية استدعاء السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد، للتعبير عن الاستياء الدبلوماسي والاحتجاج شديد اللهجة بشأن اعتقال السلطات الكندية مسئولة تنفيذية كبيرة في شركة "هواوي" بناء على طلب غير عقلاني من الولايات المتحدة .

وقالت الخارجية الصينية –في بيان اليوم- إن نائب وزير الخارجية الصيني "له يوي تشنغ" استدعى السفير الأمريكي، وأكد أن ما قامت به الولايات المتحدة يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة الصينية ومصالحها المشروعة، وهو أمر ذو طبيعة مشينة .

وأضاف تشنغ أن الصين تعارض بشدة مثل هذه التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة، وتحث الجانب الأمريكي بشدة على إيلاء أهمية كبيرة لموقف الصين الجاد، واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الممارسات الخاطئة، وسحب مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطنة الصينية، وتابع "الصين سترد بمزيد من الإجراءات وفقا لخطوات الجانب الأمريكي ."

وكانت السلطات الكندية ألقت القبض على المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" منغ وان تشو، بناء على طلب من الولايات المتحدة بينما كانت تحول رحلتها (ترانزيت) في كندا .

ونفت شركة "هواوي" –في بيان الخميس الماضي- أي مخالفات قامت بها المديرة المالية منغ وان تشو، موضحة أنها لم تتلق إلا معلومات قليلة جدا بشأن الاتهام، وأنها ليست على علم بأي مخالفات قامت بها منغ .

وأكدت الشركة التزامها بجميع القوانين واللوائح المطبقة في الدول التي تعمل فيها، بما فيها السيطرة على الصادرات وقوانين ولوائح المعاقبة المطبقة في الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي .

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