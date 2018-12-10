رؤية سورة آل عمران أو تلاوتها

10 ديسمبر 2018 - 11:06 ص

سورة آل عمران..

ومن رأى أنه يقرأ (سورة آل عمران) أو شيئًا منها أو تليت عليه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونافع وابن كثير يكون قليل الحظ بين أهله ويرزق ولدًا في كبره ويكون كثير الأسفار وقيل يكون مختارًا في الناس مصطفى مبرأ من كل دنس مجادلاً غير أهل دينه في أديانهم وقيل ينال رزقاً وبركة ويصفو ذهنه وتزكو نفسه.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666