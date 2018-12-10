تفاصيل صادمة وراء مشاجرة بين طبيبين داخل غرفة العمليات

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الصحة

المنوفية

أون إي

نصيف الحفناوي

كشف الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، تفاضيل المشاجرة التي نشبت بين طبيب نساء وتوليد وطبيب تخدير داخل غرفة العمليات.

وقال "الحفناوي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون أي"، إن طبيب النساء كان قد طلب من طبيب التخدير أن يقوم بتخدير الحالة الموجودة معه والحالة الموجودة في الغرفة المجاورة فرفض الأخير.

وأوضح "الحفناوي"، أنه نشبت مشادة بين الطبيبين أدت لإصابة دكتور التخدير بجرح في كتفه وتمزيق ملابسه، لافتًا إلي أنه تم تحويل كلا الطبيبين للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في الواقعة.

 وأكد " الحفناوي" ، أن طبيب النساء تم نقله لمستشفي أخري ، ولكنه قدم إعتذار بأنه لا يريد العمل في المحافظة مرة أخري وطلب نقله لمحافظة أخري.

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