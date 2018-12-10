"ديسبيرادو".. كتاب جديد لـ"عبد الرحمن حسن" عن دار همسة

10 ديسمبر 2018 - 11:33 ص

يصدر خلال ديسمبر الجاري، عن دار "همسة" للنشر، أولى مؤلفات الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن، بعنوان "ديسبيرادو – بيادق وخونة".

"ديسبيرادو – بيادق وخونة"، هي تجربة جديدة، يحاول الكاتب من خلالها في شكل سردي، الكشف عن العديد من المعلومات والتفاصيل حول خبايا جماعة الإخوان والدول الداعمة لها، بجانب ملفات آخرى.

ويهدف الكتاب بين طيتي 186 صفحة من القطع الصغير، وفي ثلاثة أبواب و21 فصلاً، إلى تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة وكشف حقيقة المؤامرات التي وضعت لاستهداف العالم العربي بوجه عام، ومصر وأمنها القومي بشكل خاص.

وعرف "حسن" في مقدمة كتابه الـ "ديسبيرادو"، على أنه تكتيك من تكتيكات لعبة الشطرنج، يُجبر فيه المبارز للتضحية بأحد القطع، مقابل الحاق أي خسائر ممكنة بالخصم، و"تقوم فيه قطعة معرضة للأخذ في النقلة الموالية، بأخذ بيدق أو قطعة أخرى، قبل أن يتم أخذها".

وحول سر اختيار المؤلف لهذا العنوان، قال "حسن": "اخترت هذا العنوان لكتابي وهو ليس معبراً حرفياً عما يحتويه الكتاب؛ ولكن نظراً لتشابه هذا التكتيك في الشطرنج، مع واقع يعيشه العالم أجمع، والوطن العربي ومصر على وجه الخصوص، هذا الواقع المليئ بالمؤامرات على مصر والعالم العربي؛ باستغلال مجموعة من المرتزقة مُدّعي الدين".

وأوضح المؤلف أن كتابه بمثابة تجربة أرشيفية، جمع فيها مُختارات من أعمال قام بإعدادها مسبقًا، في هيئة "سكربتات وسيناريوهات" على هيئة أفلام وثائقية، بعض منها خرج للنور، والبعض الآخر لم تتح له الفرصة بعد.

وأشار "حسن"، إلى أن كتابه عبارة عن تجربة، قد يتفق عليها البعض ويختلف الآخر، لما يحتويه من مواد خضعت لوجهة نظره الخاصة، بناء على رؤية كونها الكاتب على أثاث بحثي من زوايا مختلفة بعض الشيء.