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مستقبل وطن: مصر أصبحت المقصد الأول للاستثمار في أفريقيا

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مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

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قال المستشار عصام هلال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن منتدى أفريقيا 2018، الذي بدأت فعالياته أمس بشرم الشيخ يعد بمثابة منصة لأصحاب الأعمال لتعزيز التعاون والشراكة الجديدة ومقابلة المستثمرين، مؤكدًا أن مصر مصر أصبحت المقصد الأول للاستثمار في أفريقيا

وأكد هلال في تصريحات صحفية، أن المنتدى يتيح لرجال الأعمال  فرصة للتواصل مع القادة السياسيين وصناع السياسات الأفارقة لخلق مشروعات استثمارية  وتحسين بيئة الأعمال في جميع أنحاء القارة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي نجح خلال الفترة الماضية في جذب كل قادة وشباب أفريقيا.

وأضاف "أمين مستقبل وطن"، أن منتدى  أفريقيا 2018  بشرم الشيخ ركز على قضايا البنية التحتية والموارد المالية والطاقة، كما ركز على دور رجال الأعمال الشباب، كما عمل على رفع المستوى بين النساء الأفريقيات، ومسائل تمكين المرأة في أفريقيا، مؤكدًا أن المنتدى شهد حضور أفريقي رفيع المستوى وهو ما زاد من أهمية المنتدى حيث شارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.

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