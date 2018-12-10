  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
القوات المسلحة

القوات المسلحة تحذر من تصنيع الملابس العسكرية

اشتباكات

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة ومشجعى "ريفربليت"

عمرو أديب

شاهد.. عمرو أديب يتبرع بـ1000 بطانية علي الهواء

محمد يوسف

الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ"جيما" الإثيوبى

كمال ثابت عبدالمجيد أقدم سجين في مصر

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

ريهام سعيد

شاهد .. ماذا قالت "ريهام سعيد" عن صورة "صلاح" عاري الجذع؟

أحمد مجدي

سر شعور لاعب الأهلي بالذنب واعتذاره الشديد لأحمد مجدي

أرشيفية

أغرب ما قالته السيدة المنتحرة أمام المترو قبل قتل نفسها

بو جلبان

بوجلبان: الأهلي يجهز لمفاجأة كبرى لكنه يخدع الإعلام

طقس الغد بارد والصغرى تسجل 15 درجة

آخر الأخبار

الأرصاد: طقس الأحد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 29
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس اليوم مائل للبرودة والصغرى تسجل 14 درجة

#

طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 14 درجة

#

طقس اليوم غير مستقر والصغرى تسجل 15 درجة

#

طقس اليوم لطيف والصغرى تسجل 15 درجة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم وغدًا الثلاثاء 11 ديسمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 21  والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى  9 درجات ، وقنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات ، وأسوان العظمى  23  والصغرى 10  درجات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق رجل أعمال شهير على اتهامه بالشذوذ مع ابنته
» اليوم.. استئناف المطربة بوسى على حبسها 9 سنوات
» طليقة "فلوكس" تعلق على صورته.. وهنا شيحة ترد
» أول تعليق لـ"لمجرد" بعد إطلاق سراحه
» توقف حركة القطارات في ألمانيا
» المصري يستضيف الداخلية على استاد القناة
» قصص مثيرة جمعت "الشعراوي" بأشهر الفنانين
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 20 درجة
» وفاة الفنان الشاب أحمد السيد بعد صراع مع المرض
» أول تعليق لفنان شهير بعد الإفراج عنه في تهمة الاغتصاب؟
» تعرف على النهاية السوداء للسائق الذي اغتصب سورية بالمقطم

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال