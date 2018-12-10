طقس الغد بارد والصغرى تسجل 15 درجة

10 ديسمبر 2018 - 11:42 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم وغدًا الثلاثاء 11 ديسمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 21 والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات ، وقنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات ، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات.