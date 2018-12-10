دعوى قضائية لإعفاء الأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية

10 ديسمبر 2018 - 01:05 م

أعد سمير صبري المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإلزام وزارة الصحة والمالية بإصدار قرار بإلغاء الرسوم الجمركية ورفع الحظر على استيراد الأدوية من الخارج.

اختصمت الدعوى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية ووزير الصحة بصفتهم.

وقال صبري فى دعواه: إن هناك أزمة طاحنة ونقص حاد وارتفاع أسعار مبالغ فيه عن الدواء أتحدث وأصبح بيع الأدوية داخل العديد من الصيدليات يشكل العديد من الجرائم متمثلة في الأدوية المستوردة كلها مهربة وكلها مخفاه داخل مخازن سرية ولا تباع إلا لمن له صداقة أو نفوذ على الصيدلية أما المواطن العادي فهو مطحون مطحون مطحون نتيجة اختفاء الكثير من الأدوية وارتفاع أسعارها ، وأمام ذلك وحلاً لهذه المشكلة القاسية التي تسبب أضرار صحية جسيمة بخلاف الأضرار المالية من جراء حظر بيع الأدوية المستوردة في الصيدليات وعلى النقيض فإن الأدوية المصرية كثير منها غير متواجد بخلاف الحديث عن سوء الخامات المستخدمة ، وأمام ذلك لا يسع الطاعن إلا اللجوء للقضاء بطلب إلزام المطعون ضدهم جميعا بإلغاء الجمارك على جميع الأدوية المستوردة وهذا أقل مساعدة والتزام ممكن أن تقدمه الدولة للمريض المصري.