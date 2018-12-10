الأوقاف: إعادة تنظيم هيئتنا سيغير قواعد الاستثمار فى الدولة

10 ديسمبر 2018 - 01:08 م

أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن تقدمهم بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف هو لتغير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل، قائلاً: "لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل فى ايجار وأخذ إيجار"

وأضاف جمعة خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، اليوم الإثنين، برئاسة النائب أسامة العبد مرددًا: "مشروع القانون يهدف لتوسيع موارد الهيئة وحل مشكلة الحجز الإدارى التى عطلها الدستور قبل الماضى.. ونحن حريصون على مال الوقف".

جاء ذلك بسبب ما أثارته المادة الثانية من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية جدلاً، والتى تنص على أن تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الاوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها حيث اعترض رئيس اللجنة وأكد أن وزيرالأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة، والهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها، والمادة بها شبهة سحب البساط".