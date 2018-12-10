» إلغاء إطلاق قمر صناعي سري أمريكي

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اللواء ابراهيم عبد الهاى

ألغت الولايات المتحدة إطلاق قمر صناعي عسكري سري تابع لإدارة الاستخبارات العسكرية الفضائية.

وأجلت شركة "United Launch Alliance " الأمريكية، إلى أجل غير معروف، إطلاق صاروخ "Delta IV Heavy " الثقيل، الذي يحمل قمرا صناعيا عسكريا سريا لم يذكر اسمه.

وجاء على موقع الشركة أن إطلاق الصاروخ كان مخططا له، يوم الأحد 9 ديسمبر الجاري، الساعة 7:15 بتوقيت موسكو، من قاعدة "فاندربرغ" الجوية الأمريكية في ولاية فلوريدا. وقال ناطق باسم الشركة إن موعد إطلاق الصاروخ لم يحدد بعد.

وقال الخبراء إن ظروف الطقس لم تكن السبب في منع الصاروخ من الانطلاق. مع ذلك، فإن الإطلاق تأجل أكثر من مرة لظهور مشاكل في الاتصال بين الصاروخ ومركز القيادة.

يذكر أن كل المعلومات المتعلقة بإدارة الاستخبارات العسكرية الفضائية تعتبر سرية.

أما صاروخ "Delta IV Heavy "، فهو قادر على  إطلاق 28.8 طن من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض، و14.2 طن إلى المدار الأرضي العالي الثابت.

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