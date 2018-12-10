  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
نصر فريد واصل

نصر فريد واصل يحسم الخلاف حول تجديد الخطاب الديني

وكالة الانباء الفلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم وكالة الأنباء الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

محمد معيط وزير المالية

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

آثار تعذيب على جسد أحد السجناء

حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

خاشقجي

تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

ميدو

«ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

الرئيس السيسي

«السيسي»: مصر عادت إلى دورها المؤثر في أفريقيا

مران الاهلى

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

عرب وعالم

اختبار صاروخ
اختبار صاروخ

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجهًا نحو جازان

#

السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في جيزان

#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا متجه نحو جازان

الهند

وزارة الدفاع الهندية

اختبار صاروخ

رؤوس نووية

اختبرت الهند، اليوم الإثنين، بنجاح صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "آغني-5"، القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

ونقلت وكالة "IANS " عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية أن الاختبار جرى في جزيرة "عبد الكلام"، قبالة سواحل ولاية "أوريسا" الشرقية وكللت بالنجاح.

ونقلت قناة "kalinga " المحلية عن مصادر من وزارة الدفاع قولها إن "آغني-5"، التي يصل مداها إلى أكثر من 5 آلاف كم في الساعة، ستكون قادرة، إذا لزم الأمر، على ضرب أهداف في الصين وباكستان.

وفي 19 أبريل 2012، تم إجراء الاختبار الأول لصاروخ "آغني-5" وتم تنفيذ 5 عمليات إطلاق منذ ذلك الحين، آخرها في يونيو من العام الجاري.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، فإن عملية الإطلاق، قد تكون الأخيرة قبل اعتمادها من قبل القوات الاستراتيجية في أواخر ديسمبر الجاري.

وتملك الهند 4 أنواع من صوارخ "آغني" في الخدمة: "آغني-1"، التي يصل مداها إلى 700 كم و"آغني-2" - ألفي كم و"آغني-3" و"آغني-4" يتراوح مداها ما بين ألفين و500- 3 آلاف و500 كم.

كما يجري العمل على تطوير صاروخ "آغني-6"، الذي يشكل مداه 10 آلاف كم، إضافة إلى القدرة على إطلاق من الغواصات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019
» الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
» تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح
» الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع
» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة
» ناشطة إيزيدية وطبيب كونغولي يتسلمان جائزة نوبل للسلام
» المقاولون العرب يتخطى بتروجت بثلاثية
» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال