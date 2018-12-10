» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019

10 ديسمبر 2018 - 05:57 م

كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، عن موعد الإعلان عن البلد المستضيف لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها فى شهر يونيو المقبل.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 9 يناير المقبل، موعدًا للإعلان عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا 2019.

وكانت المغرب أبدت رغبتها في استضافة البطولة، فيما تنافسها الكونغو برازفيل، التي تقدمت بطلب رسمي، وكانت مصر أعلنت عدم تقدمها بطلب لاستضافة البطولة، مع تقديم كامل الدعم للمغرب في هذا الشأن.

وكان كاف أعلن في وقت سابق، سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب البطء في التجهيزات.