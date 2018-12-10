  • الإثنين 10 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
نصر فريد واصل

نصر فريد واصل يحسم الخلاف حول تجديد الخطاب الديني

وكالة الانباء الفلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم وكالة الأنباء الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

محمد معيط وزير المالية

الدولار الجمركي.. موافقة حكومية وقلق برلماني

آثار تعذيب على جسد أحد السجناء

حبس 7 ضباط شرطة لتعذيبهم محتجزا حتى الموت

الأمير محمد بن سلمان

السعودية تنتظر قرارًا موجعًا

خاشقجي

تركيا تُصعد أزمة خاشقجي بعد رفض السعودية طلبها

ميدو

«ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة

الرئيس السيسي

«السيسي»: مصر عادت إلى دورها المؤثر في أفريقيا

مران الاهلى

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة بطل إثيوبيا

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

عرب وعالم

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 جنود إسرائيليين في حادث دهس قرب بيت لحم

#

إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة في عملية طعن بالضفة

#

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

#

بالفيديو ..أول ما قالته التميمي عقب إطلاق سراحها

اصابة

الضفة الغربية

فلسطيني

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

واندلعت المواجهات بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية داهمت المدينة، وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، وصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عم مسعفون ميدانيون، قوله: إنهم قدموا العلاج لعشرات الشبان المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويصادر الاحتلال أجهزة كاميرات المراقبة، في إطار بحثه عن منفذي عملية إطلاق نار وقعت فجرا، قرب مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجراح، وصفت جروح أحدهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة
» «كاف» يكشف موعد الإعلان عن منظم أمم أفريقيا 2019
» الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات
» تركيا: نستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف سوري
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح
» الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن
» بدء إنشاء المنطقة الحرة العامة بنويبع
» «ميدو»: تعاقد الأهلي مع هذا المدرب مجازفة كبيرة
» ناشطة إيزيدية وطبيب كونغولي يتسلمان جائزة نوبل للسلام
» المقاولون العرب يتخطى بتروجت بثلاثية
» البورصة تربح 12.8 مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال