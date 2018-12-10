نصر فريد واصل يحسم الخلاف حول تجديد الخطاب الديني

10 ديسمبر 2018 - 06:09 م

شدد مفتي الجمهورية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل وعضو هيئة كبار العلماء، على أن هناك فرق بين التجديد والتبديد في الفكر الإسلامي وهناك من يريد الخلط بينهما فالإسلام بعقيدته وشريعته من الثوابت.

وأضاف اليوم خلال "ملتقى هيئة كبار العلماء" بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، في جامعة الأزهر، التجديد في الفكر الإسلامي واجب وضروري، وهناك قضايا خاضعة للاجتهاد، لكن أركان الإسلام وفروضه والحدود والقصاص من الثوابت، والاجتهاد هو في ما لم يأتي به نص قطعي الدلالة.

ويعقد الملتقى بشكل دوري يهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس وبخاصة الشباب من الحيرة التي توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التي يصدرها البعض، تحت رعاية شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.