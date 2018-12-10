شاهد.. جيش الاحتلال يضع متفجرات داخل أنفاق «حزب الله»

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كيف اكتشفت إسرائيل أنفاق حزب الله؟

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي متفجرات بأحد الأنفاق المكتشفة حديثًا والتابعة لحزب الله اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جوناثان كونريكوس، صرح بأن قوات الاحتلال عثرت على نفق ثاني لحزب الله، عابر الحدود اللبنانية داخل دولة إسرائيل، ولكنه لم يدخل الخدمة بعد، ولا يشكل خطرًا حتى الآن، وتم زراعة متفجرات في النفق الجديد، لمنع استخدامه كوسيلة للتسلل، دون تدميرة بشكل كامل.

وبحسب مصادر في الجيش الإسرائيلي، ينطلق النفق الثاني الذي عثر عليه في الأسبوع نفسه، من اكتشاف النفق الأول على الحدود الشمالية، من قرية الرامية اللبنانية تحت عدد من المنازل وعبر إلى الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قرية زرعي.

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