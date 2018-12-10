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إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

عرب وعالم

مسيرة بحرية فى غزة
مسيرة بحرية فى غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

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أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب "إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال انطلاق المسيرة البحرية الـ 19".

جاء ذلك، خلال احتشاد عشرات الفلسطينيين مساء الاثنين قبالة شواطئ شمالي القطاع، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية التاسعة عشر تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل؛ للمطالبة بكسر الحصار.

ومنذ 29 مايو الماضي، نظمت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة) 18 مسيرة بحرية مشابهة.

ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.


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