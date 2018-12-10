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غدا محاكمة 45 متهما في أبراج الضغط العالي

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الإرهاب

الجنايات

المفرقعات

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، جلسات محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التى تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة


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