» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»

10 ديسمبر 2018 - 08:07 م

قال كمال ثابت «أقدم سجين فى مصر» والذى أفرج عنه مؤخرًا، إن أكثر الأشخاص الذين ارتبط بهم طوال فترة تواجده داخل السجون، هم «أحمد الريان والفنان سعيد صالح، وإبراهيم الأبيض».

وأشار «ثابت» خلال لقائه الخاص ببرنامج «مساء dmc »، إلى أن «سعيد صالح» هو أول سجين مشهور يتعرف عليه داخل السجن، موضحاً أن «صالح» حينها لم يكن مشهورا تماما في عام 1975، وكان محبوس ليتم محاسبته في قضية «مخدرات».

وتابع قائلاً: «أحمد الريان كان زميلي في السجن ونسيني بعد خروجه، وسعيد صالح كان من أجدع الناس في السجن ومكنش مشهور وكان داخل في مخدرات، وإبراهيم الأبيض كان صاحبي».

وأكد "ثابت"، أنه تقابل بـ«عزت حنفى» المتهم الخطير والرئيسي في قضية أسيوط، وكذلك أخيه الذي يدعى «حمدي»، مردفًا، قضيت 46 عاما من السجن، بينهم عشرون سنة أشغال شاقة فى تكسير الحجارة.

وشدد «أقدم سجين في مصر» في ختام حديثه، على أن المسجون ينال كل الإحترام والرعاية داخل السجون المصرية، ولا يوجد أي تفرقه بين مختلف المساجين بقضاياهم المختلفة.