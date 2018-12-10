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نداء إنساني أممي بـ4 مليارات دولار لصالح اليمن 2019

عرب وعالم

الجوع في اليمن
الجوع في اليمن

المصريون ووكالات

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أطلقت الأمم المتحدة، الإثنين، نداء إنسانيا للدول والمؤسسات المانحة لجمع 4 مليارات دولار، لتلبية احتياجات اليمن من المساعدات الإنسانية في عام 2019.
وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شئون الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، سيعقد مؤتمرا دوليا للمانحين الدوليين في مدينة جنيف، يوم 26 فبراير/شباط المقبل من أجل هذا الغرض.
وتابع لوكوك، في مؤتمر صحفي، أن "الوضع الإنساني والغذائي في اليمن يتدهور بشدة، ونحن بحاجة ماسة لهذا التمويل، لمعالجة ذلك الوضع".
وأوضح أن الأمم المتحدة تستهدف، العام المقبل، الوصول إلى "15 مليون يمني بالمساعدات الغذائية، بينهم 10 ملايين شخص في حاجة ماسة للطعام".
وأعلنت المنظمة الدولية، قبل أيام، أن اليمن، وللمرة الأولى، سيتجاوز سوريا من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، في 2019، إذ سيحتاج أكثر من 4 مليارات دولار، مقابل 3.5 مليارات لسوريا.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من 4 سنوات، حربًا بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين، المسيطرين منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على محافظات بينها العاصمة صنعاء.
وللنزاع اليمني امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
وجراء هذه الحرب يواجه نصف سكان اليمن، أي حوالي 14 مليون نسمة، خطر مجاعة وشيكة، في ظل احتياج أكثر من 22 مليون نسمة لمساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة. -

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