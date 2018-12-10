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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

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فرنسا.. احتجاجات طلابية تشل الدراسة في 120 ثانوية

عرب وعالم

تظاهرات فرنسا
تظاهرات فرنسا

المصريون ووكالات

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أقدم طلاب نحو 120 ثانوية فرنسية، الإثنين، على تعطيل العملية الدراسية؛ احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون التعليمية.
ووفق وزارة التربية، فقد أدّت الاحتجاجات الطلابية إلى تعطيل الدراسة كلياً أو جزئياً في تلك المدارس.
فيما دعت نقابات طلابية إلى زيادة وتيرة المظاهرات التي يقوم بها طلاب في عدة مدن، الثلاثاء.
بدورهم، أعلن طلاب جامعة باريس-نانتير، أنهم سيقومون باحتجاج لتعطيل الدراسة في الجامعة حتى الخميس.
ومنذ الأسبوع الماضي، يحتج الطلاب على سياسات ماكرون بشأن التعليم، لا سيما النظام الجديد للدخول إلى الجامعات، الذي دخل حيز التطبيق العام الجاري.
والخميس الماضي، أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 700 طالب ثانوية، على خلفية أحداث شغب خلال المظاهرات في عموم البلاد، فضلا عن توقيف 32 طالب الأربعاء الفائت. -

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