» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب

10 ديسمبر 2018 - 10:50 م

حكمت محكمة في الصين، بحظر بيع معظم أنواع هواتف الأيفون، بسبب انتهاك براءات اختراع.



وأصدرت شركة "كوالكوم" المزودة لمعالجات الهواتف الذكية والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، بيانا قالت فيه، إن الهواتف التي حظر بيعها تنتهك براءتي اختراع عائدتين لها.



وأوضحت الشركة أن القرار أصدرته محكمة "فوزهو" بالصين، ويشمل هواتف أيفون من طراز أيفون 6 إس، وأيفون 6 إس بلس، وأيفون 7، وأيفون 7 بلس، وأيفون 8، وأيفون 8 بلس، وأيفون إكس.



ونقل البيان عن نائب رئيس الشركة دون روسيتبرغ، قوله إن "الشركة نادرا ما تلجأ للمحاكم، إلا أن لديها إيمانا راسخا بحقوق الملكية الفكرية، وتقوم شركة أبل بالاستفادة من براءات اختراعنا دون دفع مقابل".



وقال بيان أصدرته شركة أبل إن "الجهود التي تقوم بها كوالكوم من أجل حظر منتجاتنا ماهي إلا محاولات يائسة من شركة تتعرض ممارستها غير القانونية للمسائلة حول العالم. جميع منتجات أبل لا تزال متاحة لزبائننا في الصين".



وأضاف البيان أن براءات الاختراع محل الحكم تعود لنظام التشغيل IOS11، في حين أن منتجات أبل الموجودة في السوق حاليا تستخدم نظام تشغيل IOS12.



وكوالكوم شركة متعددة الجنسيات، مقرها الولايات المتحدة، وتعتبر الآن الأولى عالميا في إنتاج و تصميم معالجات الهواتف الذكية، وتعد موردا رئيسيا لكل من أبل وسامسونج للرقائق المستخدمة في ربط أجهزة الهاتف بالشبكات اللاسلكية.

