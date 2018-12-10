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عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

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تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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تعليق صادم لـ عمرو أديب عن "السترات الصفراء" بفرنسا

علق الإعلامي عمرو أديب، على خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون لمتظاهري السترات الصفراء مساء اليوم، قائلا: "شايف أن ماكرون مادهمش حاجة.. هما 100 يورو عُمي".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن موقف ماكرون كان متوازن، حيث أنه أعطى الشعب بعض الأشياء، ولم ينفذ كل مطالبهم، متوقعا أن متظاهري السترات الصفراء سيعاودون النزول مجددا.
وتابع "أديب" أن "تورتة فرنسا السياحية بتتقسم على الدول"، لافتا إلى أنه لو تعرضت أوروبا لمشكلة اقتصادية سيكون لها تأثير على مصر، نظرا لأنهم شركائنا في التجارة.


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