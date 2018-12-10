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هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي

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تامر أمين
تامر أمين

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عقب الإعلامي تامر أمين، على إعلان الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في فيلم عالمي، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "خبر مدوي، إذا بليتم فاستتروا وليس فانتشروا"، متابعًا: "فستان رانيا يوسف هيعمل فيلم عالمي، ورانيا يوسف ضحكت علينا".
وأوضح "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين، أنه كان يجب عليها الاختفاء لفترة زمنية، وألا تعلن عن هذا الخبر في هذا التوقيت، معقبًا: "يا إما كان الفستان مقصود للمشاركة في العالمية، أو يوجد عند من قبل الأجانب وكأنهم بيقولوا إللي عايز يوصل للعالمية لازم يقلع".
وتابع: "عمرو أديب كان حنين زيادة عن اللزوم معها، وبلع الكثير من الأشياء خلال لقاءه معها".

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