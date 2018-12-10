"الجندي": المتعة الجنسية موجودة في الجنة .. ولكن

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يثبت كل ما أثبته القرآن والحديث الشريف، مؤكدًا: لا ننكر الحور العين ولكن ننكر الكيفية والمطابقة.
وأضاف الجندي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، أن من ينكر الحور العين في الجنة فهو "كافر"، مشيرًا إلى أن مصطلح الزواج يختلف عن النكاح في القرآن، فالعلاقة التفاعلية بين الذكر والأنثى هي علاقة النكاح وهي العلاقة الزوجية الكاملة.
وأوضح أن الحديث عن الحور العين في القرآن لم يقترن بالنكاح، وأنه سيكون هناك متعة جنسية بالجنة، ولكن ليس بالضرورة الطريقة التي نمارسها في الدنيا، متسائلاً: هل هى على سبيل المطابقة أم على سبيل التمثيل؟
وأشار الجندي: "هيبقى فيه متعة جنسية، إنما مش بالضرورة بالطريقة التي نمارسها في الدنيا، هل من الممكن.. أنا معرفش.. لأن القرآن تحدث عن العلاقة الزوجية وليست الجنسيه".
وأكد: "هل هناك متعة جنسية.. طبعًا الأمر وارد جدًا وجاي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.. هل هو على سبيل المطابقة أم على سبيل التمثيل.. اللي قالوا آه، قالوا وارد إن الواحد يفض 100 عذراء في اليوم، فالبكارة ليست غشاء، لأننا نطلق على الأرض بكر"، موضحًا أنه سيحدث تعديلات في كل شيء.


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