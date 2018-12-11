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"الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب

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زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)
زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

المصريون ـ متابعات

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نقيب الفلاحين: الحكومة فشلت فى تسويق القطن

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أن مصر مقبلة على أزمة جديدة في محصول الأرز. 
وقال "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن الحكومة قلصت المساحات المنزرعة بالأرز من مليون و86 ألف فدان لـ 826 ألف فدان.
وأشار "أبو صدام" إلى أن من قاموا بزراعة الأرز استفاد بأسعار الأرز المصري العالية، منوهًا إلى أن هناك فجوة في الأرز مليون طن، والمزارعين لم يقوموا بتوريد الأرز لوزارة التموين، واتجهت الوزارة لإستيراد الأرز من خارج مصر بجودة أقل ولاييحب المصريين.
وأضاف نقيب الفلاحين أنه كان ينبغي على الدولة أن تلزم مزراعي الأرز بالزراعة التعاقدية، والتعاقد على توريد الأرز للحكومة بأسعار بها هامش ربح، مضيفًا: "المزارع يفترض أن يكون عنده وطنيه، ويقوم بتوريد الأرز للحكومة، وألا يعطيه لتاجر يتحكم في المصريين".


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