عمرو أديب: اقتصاد مصر يتحرك بشكل جيد.. ولكن

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عمرو أديب
عمرو أديب

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أكد الإعلامى عمرو أديب، أنه يوجد مشاكل اقتصادية وسياسية في أكبر الدول في العالم، حتى أمريكا تتحدث عن الكساد الاقتصادي.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" الذى يعرض على قناة mbc مصر، أن اقتصاد مصر يتحرك بشكل جيد، مضيفًا يجب أن نهتم أكثر بالاستثمارات وأن يذهب الدعم لمستحقيه.
ولفت "أديب" إلى أن "مصر ماسكة نفسها" فيوجد بها مصانع جديدة واستثمارات بالرغم من الصعوبات التي تواجهنا.


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