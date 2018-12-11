عمرو أديب: اقتصاد مصر يتحرك بشكل جيد.. ولكن

11 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

أكد الإعلامى عمرو أديب، أنه يوجد مشاكل اقتصادية وسياسية في أكبر الدول في العالم، حتى أمريكا تتحدث عن الكساد الاقتصادي.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" الذى يعرض على قناة mbc مصر، أن اقتصاد مصر يتحرك بشكل جيد، مضيفًا يجب أن نهتم أكثر بالاستثمارات وأن يذهب الدعم لمستحقيه.

