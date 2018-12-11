تطورات جديدة بشأن فضيحة فيلم "الهرم الإباحي"

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، إن «رجال شرطة السياحة والاَثار يمنعون محاولات شبه أسبوعية من قبل سائحين أجانب لتسلق الأهرامات».



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن النيابة العامة تجري تحقيقات واسعة حول المصور الدنماركي أندرياس هفيد صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو».