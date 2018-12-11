تطورات جديدة بشأن فضيحة فيلم "الهرم الإباحي"

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أكد الدكتور  مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، إن «رجال شرطة السياحة والاَثار يمنعون محاولات شبه أسبوعية من قبل سائحين أجانب لتسلق الأهرامات».
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن النيابة العامة تجري تحقيقات واسعة حول المصور الدنماركي أندرياس هفيد صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو».
وأوضح أن النيابة فرغت كاميرات المراقبة في منطقة أهرامات الجيزة للتأكد من الفيديو وفحصه وتحليله، مشددا على أن المختصين أكدوا أن الصورة التي تظهر الشاب الدنماركي وصديقته فوق قمة الهرم «فوتوشوب».
وأكد أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المسؤول في واقعة الفيلم الإباحي حالة ثبوت صحته، مشيرا إلى أن موضع هرم خفرع في الصورة المزعومة يؤكد أن الأمر مختلق، موضحا أنه سيعلن نتائج التحقيقات أمام العالم.
وأثار انتشار الصورة المنسوبة للشاب الدنماركي وصديقته فوق قمة الهرم تحضيرا لإنتاج فيلم إباحي، الأسبوع الماضي، ردة فعل عنيفة وتساؤلات حول يقظة شرطة الآثار واستعدادها لحماية المعالم الأثرية.


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