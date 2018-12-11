"الديهي" يفتح النار مجددًا على "البرادعي" لهذا السبب

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محمد البرادعي
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المصريون ـ متابعات

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هاجم الإعلامي نشأت الديهي الدكتور محمد البرادعي المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب تغريدة له -البرادعي- أكد خلالها أن حقوق الإنسان أساس السلام ومفتاح الاستقرار. 
وتساءل "الديهي" فى برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن تى فى" قائلًا: "البرادعي بدأ يسخن، بسأل الراجل الشايب العايب وبقوله كنت فين من مظاهرات فرنسا؟، مفيش كلمة طلعت منك على ما يحدث بها؟"، مشيرا إلى أن البرادعى ظهر رغم اختفائه أثناء المظاهرات الفرنسية ولم يُسمع له أي كلمة.
وأضاف "الديهي"، أن البرادعي مشروع خائن، ونموذج واضح للعمالة الحقيقية الواضحة، لافتًا إلي أن أمثاله يريدون التخريب فقط، متسائلا: "ما علاقة البرادعى "بهيومن رايتس" بعد أن قام بالإشارة إليها فى تغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.


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