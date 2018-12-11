» معلومة صادمة عن نسبة تعاطي الاستروكس في مصر

11 ديسمبر 2018 - 01:40 ص

كشفت الدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن أن مخدر الاستروكس أكثر انتشارًا في مصر عن الفودو، مشيرة إلى تزايد حالات تعاطي هذا المخدر على مدار السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت "الجميل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أنه بداية من يناير وحتى أغسطس الماضي، استقبلت مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية حوالي 4 أضعاف الحالات التي اتم استقبالها خلال 2017.