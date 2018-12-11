  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:36 ص
بحث متقدم
البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود بداية العام

محمد البرادعي

"الديهي" يفتح النار مجددًا على "البرادعي" لهذا السبب

الهرم

تطورات جديدة بشأن فضيحة فيلم "الهرم الإباحي"

عربة كبدة

الكشف عن كارثة جديدة بشأن "سندوتشات الكبدة"

الشيخ خالد الجندي- لقطة من الفيديو

"الجندي": المتعة الجنسية موجودة في الجنة .. ولكن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

"الصحة" تكشف:

معلومة صادمة عن نسبة تعاطي الاستروكس في مصر

آخر الأخبار

مخدر الاستروكس
مخدر الاستروكس

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

موسى: ملياردير يهودي وراء التخريب بمصر

#

السعيد يكشف معلومة خطيرة عن مخدر الاستروكس

#

عزاء مصر لتنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة

#

مصر تعزي السودان في ضحايا السيول

كشفت الدكتورة رغدة الجميل، مديرة إدارة الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن أن مخدر الاستروكس أكثر انتشارًا في مصر عن الفودو، مشيرة إلى تزايد حالات تعاطي هذا المخدر على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأوضحت "الجميل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أنه بداية من يناير وحتى أغسطس الماضي، استقبلت مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية حوالي 4 أضعاف الحالات التي اتم استقبالها خلال 2017.
وأشادت بقرار وزارة الصحة بإدراج 5 مركبات جديدة تدخل في تصنيع مخدر «الاستروكس»، مؤكدة أن حظر هذه المركبات سيساعد على محاصرة المخدر وتراجع نسبة التعاطي التي وصلت بين المصريين إلى 25%.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة صادمة عن نسبة تعاطي الاستروكس في مصر
» بالفيديو: اعتراف صادم لـ ريهام سعيد على الهواء
» تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير
» "الفلاحين" تحذر من أزمة جديدة في الأرز لهذا السبب
» تفاصيل مفزعة لاغتصاب فتاة روهنجية لمدة عامين
» مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا
» خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»
» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر
» سر انخفاض أسعار الحديد
» نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال