» تحذير طبي شديد اللهجة من النوم على البطن

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النوم
النوم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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النوم على البطن

شخص نائم

ينام الناس بوضعيات مختلفة للحصول على أكبر قدر من الراحة والاسترخاء لكن بعض طرق نومنا قد تكون ضارة جدًا بصحتنا.

وفي المجمل، فإن النوم على البطن ضار، مع فوائد محتملة، أهمها تخفيف الشخير، والحماية من انقطاع النفس أثناء النوم. بحسب ما ذكر موقع "ويب طب" المتخصص.

ونظراً لكون فوائد النوم على البطن تعتبر قليلة نسبياً مقارنة بأضراره، يفضل أن نلجأ للنوم بوضعيات أخرى، لما يتسبب فيه من الضغط على العمود الفقري، والشعورك بالألم على الظهر أو الرقبة أو المفاصل عموماً.

وقد يتسبب الألم الناتج بشعور بعدم الراحة، من الممكن أن يتسبب في إيقاظنا ليلا أو يجعلنا نشعر بالتعب الشديد عند الاستيقاظ صباحا، إضافة إلى أنه قد يتسبب لنا في مشاكل قد تمنعنا من التنفس بشكل جيد.

ولكي تستطيع التنفس أثناء النوم، فإنك غالباً سوف تقوم بإمالة رأسك لأحد الجانبين، هذا الأمر يتسبب في خلل في استقامة العنق والعمود الفقري، فعدم وجود الرقبة والعمود الفقري أثناء النوم على ذات الاستقامة، قد يتسبب بنشأة العديد من المشاكل على المدى الطويل، مثل انفتاق القرص.

ومع أن النوم على البطن أثناء الأشهر الأخيرة بالنسبة للحامل ممنوع، إلا أنه يفضل تجنبه كذلك أثناء الأشهر الأولى من الحمل، فرغم اعتقاد البعض أنه لا يشكل خطرا في المراحل الأولى، إلا أنه يجب الحذر منه.

والسبب في ذلك، هو أن النوم على البطن أثناء الحمل قد يفرض ضغطاً إضافياً كبيراً على العمود الفقري، وهذا الضغط مصدره ليس فقط وزن الأم، بل جنينها الذي ينمو في رحمها كذلك.

وينصح الأطباء عموماً الحامل بالنوم على الجهة اليسرى لزيادة تدفق الدم والمواد المغذية إلى الجنين، ولمساعدة الجنين والأم على الحصول على كفايتهما من الأكسجين.


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