أسعار الدولار في البنوك اليوم

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر.

سجل الدولار 17.85 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع وذلك طبقًا لأحدث التطبيقات الصادرة عن البنك المركزى المصري.

مصرف أبوظبي

17.89 جنيه

البنك الأهلى المصري

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

بنك كريدى أجريكول

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

البنك التجارى الدولى

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع


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