  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:04 ص
بحث متقدم
غنيم يهاجم الجماعة الإسلامية : " خونة ومنافقين"

غنيم يهاجم الجماعة الإسلامية : " خونة ومنافقين"

صورة من الفيديو

التعليم ترد علي إلقاء طالب من أعلى مدرسة بقليوب

الدولار

أسعار الدولار في البنوك اليوم

صلاح وميسي و رونالدو

صلاح يحتاج تصويت المصريين ليحصد جائزة "يويفا" من ميسي ورونالدو

أندرياس

تصريح صادم من مصور فيديو الهرم عن علاقة "الإسلام" بمقطعه

تامر أمين

تامر أمين يكشف عن رد فعله حين رأى 7 راقصات عاريات أمامه

صلاح

مكتشف "صلاح" يكشف مفاجأة مدوية عن سبب حزنه عند إحراز الأهداف

بروس

جدو: ستيف بروس دربني .. وهذه مميزاته التي ستفيد الأهلي

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود بداية العام

محمد البرادعي

"الديهي" يفتح النار مجددًا على "البرادعي" لهذا السبب

شاهد..

التعليم ترد علي إلقاء طالب من أعلى مدرسة بقليوب

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
ارشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. أحمد موسى: "والله تعبت"

#

"عبدالعال" لوزير التعليم العالى: اجلس مكانك يا دكتور

#

شاهد.. طالب وصديقته يقتلان رجلا ويأكلان رأسه

#

بالفيديو.. الأسماك تنزل من السماء بالولايات المتحدة

التعليم

طالب

الحدث اليوم

سيد علي

رد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني ، علي الصورة التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" و "تويتر" ، لطلبة بمدرسة قليوب الصناعية وهم يهددون زميلهم بإلقائه من الدور الثالث.

وقال " مجاهد" في مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع علي فضائية " الحدث اليوم " ، إن هذه الصورة قديمة حدثت يوم 15 نوفمبر عام 2015.

 و أضاف " مجاهد " ، أنه يبدو أن الفيس بوك قام بتذكرة الشخص الذي قام بنشر الصورة أول مرة ، فقام بإعادة نشرها مرة أخري ، لافتا إلي أن هذه الواقعة حقيقية و تم تغيير مدير المدرسة حينها.
 شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إطلالة ساحرة لـ"نرمين الفقي" بالأزرق
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة
» نفوق أشهر كنغر في العالم "صاحب العضلات المذهلة"
» وفاة بطلة روسيا بطريقة بشعة .. والسبب "موبايل"
» تحذير طبي شديد اللهجة من النوم على البطن
» تسريب خطير يضطر جوجل لاتخاذ القرار الصعب
» احذر من "عزيزة".. تستدرج المراهقين وتصورهم في أوضاع مخلة
» تبرير جديد من "أصالة" عن فستان رانيا يوسف
» معلومة صادمة عن نسبة تعاطي الاستروكس في مصر
» بالفيديو: اعتراف صادم لـ ريهام سعيد على الهواء
» تعرّف على قرارات مجلس الأهلي في اجتماعه الأخير

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:53 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال