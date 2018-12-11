التعليم ترد علي إلقاء طالب من أعلى مدرسة بقليوب

11 ديسمبر 2018 - 09:12 ص

رد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني ، علي الصورة التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" و "تويتر" ، لطلبة بمدرسة قليوب الصناعية وهم يهددون زميلهم بإلقائه من الدور الثالث.



وقال " مجاهد" في مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع علي فضائية " الحدث اليوم " ، إن هذه الصورة قديمة حدثت يوم 15 نوفمبر عام 2015.



و أضاف " مجاهد " ، أنه يبدو أن الفيس بوك قام بتذكرة الشخص الذي قام بنشر الصورة أول مرة ، فقام بإعادة نشرها مرة أخري ، لافتا إلي أن هذه الواقعة حقيقية و تم تغيير مدير المدرسة حينها.

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