» مصرع شخصين فى انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

11 ديسمبر 2018 - 12:47 م

انهار جزء من عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة كفر عشري بحي غرب الإسكندرية ما أدى إلى وفاة شخص وابنته.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد بانهيار العقار رقم 10 شارع الانطاكي بمنطقة كفر عشري، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي غرب الإسكندرية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق "حوائط حاملة وأسقف خشبية"، مساحته 90 مترًا، وانهيار سقف حجرة بالطابق الرابع حتي سطح الأرض.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين هما سيد سعد زغلول 60 عامًا، وابنته "بسملة" 12 عامًا، وجرى استخراج جثتيهما من تحت الأنقاض ونقلها لمشرحة الإسعاف.

ومن جانبه، قال اللواء هشام عثمان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار صادر له عدة قرارات إخلاء لخطورته الداهمة إلا أن قاطنيه رفضوا الإخلاء وقرروا الإقامة على مسئوليتهم.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.