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على خطى رانيا يوسف.. إعلامية تظهر شبه عارية

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روزانا اليامي
روزانا اليامي

محمد الخرو

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ظهرت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، بفستان عارٍ لتثير الجدل وتسير على خطى الفنانة المصرية رانيا يوسف التي أشعلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بعد ظهورها بفستان عارٍ في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وربط الكثير من المتابعين بين خطوة يوسف هذه، وما قامت به الإعلامية وذلك بعد ظهور الأخيرة بفستان وصفه الكثيرون بالجريء والفاضح بسبب كشفه عن مفاتن جسمها.

وانتقد المعلقون إطلالة اليامي هذه مشيرين إلى أن يوسف فتحت المجال لهذه الإطلالات وطالب آخرون بتفعيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قلّص صلاحيات عملها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع بدء تطبيق توجهاته لـ"علمنة" السعودية. ‎

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