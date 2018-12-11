معلومات لا تعرفها عن أديب نوبل فى ذكرى ميلاده

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نجيب محفوظ

تحل اليوم الذكرى 107 لميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ، والحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

وترصد «المصريون» أهم المحطات في حياة أديب نوبل، منذ نشأته حتى محاولة اغتياله، ووفاته.

1/ ولد محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا  في حي الجمالية  بالقاهرة، في نفس ذات اليوم من عام 1911، وكان أصغر إخوته، وعندما قامت ثورة 1919 أثرت فيه وتذكرها فيما بعد في بين القصرين أول أجزاء ثلاثيته.

2/ التحق بجامعة القاهرة في 1930 وحصل على ليسانس الفلسفة، شرع بعدها في إعداد رسالة الماجستير عن الجمال في الفلسفة الإسلامية ثم غير رأيه وقرر التركيز على الأدب.

3/ عمل سكرتيراً برلمانياً في وزارة الأوقاف، ثم مديراً لمؤسسة القرض الحسن، وأخر منصب حكومي شغله كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما (1966 - 1971)، وتقاعد بعده ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام.

4/ تزوج "محفوظ" في فترة توقفه عن الكتابة بعد ثورة 1952 من السيدة عطية الله إبراهيم، وأخفى خبر زواجه عمن حوله لعشر سنوات متعللاً عن عدم زواجه بانشغاله برعاية أمه وأخته الأرملة وأطفالها.

5/ في تلك الفترة كان دخله قد ازداد من عمله في كتابة سيناريوهات الأفلام وأصبح لديه من المال ما يكفي لتأسيس عائلة، ولم يعرف عن زواجه إلا بعد عشر سنواتٍ من حدوثه عندما تشاجرت إحدى ابنتيه أم كلثوم وفاطمة مع زميلة لها في المدرسة، فعرف الشاعر صلاح جاهين بالأمر من والد الطالبة، وانتشر الخبر بين المعارف.

6/ قال الفنان الراحل فريد شوقي، إن علاقته بمحفوظ بدأت بعد أن قرأ رواية "بداية ونهاية"، التي قرر بعدها شرائها من "محفوظ" لتحويلها إلى عمل فني.

7/ في 21 سبتمبر 1950 بدأ نشر رواية أولاد حارتنا مسلسلة في جريدة الأهرام، ثم توقف النشر في 25 ديسمبر من العام نفسه بسبب اعتراضات هيئات دينية على "تطاوله على الذات الإلهية".

8/ لم تنشر الرواية كاملة في مصر في تلك الفترة، وفي أكتوبر عام 1995 طعن نجيب محفوظ في عنقه على يد شابين قد قررا اغتياله لاتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب روايته المثيرة للجدل، ونجي في الحادث، وخلال إقامته الطويلة في المستشفى زاره محمد الغزالي الذي كان ممن طالبوا بمنع نشر أولاد حارتنا وعبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في حركة الإخوان المسلمين وهي زيارة تسببت في هجوم شديد من جانب بعض المتشددين على أبو الفتوح

9/ توفي "محفوظ" في 29 أغسطس 2006 عن عمر ناهز 95 عاما إثر قرحة نازفة بعد عشرين يوماً من دخوله مستشفى الشرطة في حي العجوزة في محافظة الجيزة لإصابته بمشكلات صحية في الرئة والكليتين، قبل أن يلفظ انفاسة عقب إصابته بجرح غائر في الرأس إثر سقوطه في الشارع.


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