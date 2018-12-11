القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان تدريب "العقبة -4"

11 ديسمبر 2018 - 02:13 م

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى أنشطة وفعاليات التدريب المشترك المصرى الأردنى "العقبة - 4"، الذى يستمر حتى الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن خطط التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتى تساهم فى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أى تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وقد اتخدت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية كل الإجراءات لتنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجى للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول إستعداداً لبدء فعاليات التدريب.

يأتى تدريب " العقبة -4 " استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين القوت المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

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