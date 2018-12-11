مصر وقبرص توقعان اتفاقية للربط الكهربائي خلال أسبوعين

11 ديسمبر 2018 - 05:35 م



قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ستوقع اتفاقية تعاون مع قبرص خلال أسبوعين بشأن البدء في خط الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة 2000 ميجا وات وذلك بعد انتهاء مراجعة الدراسة التي أعدها الجانب القبرصي.



وأضاف شاكر خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة"، أن الربط الكهربائي الإقليمي يلعب دورا هاما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.







