معيط: المواطن سيشعر بأثر الإصلاح في هذا التوقيت

11 ديسمبر 2018 - 05:37 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطن المصري سيبدأ الشعور بأثر الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة تدريجيًا، لافتًا إلى أن ذلك سيأتي بداية من السيطرة على معدلات التضخم، وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين في الأسواق.

جاء ذلك ردًا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، "متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي ؟".

وضرب الوزير مثالًا بحملة فيروس سي، التي تكلفت من 3 لـ 4 مليارات جنيه، وإجراء 60 ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه، وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية، قائلا: لو لم يكن لدينا موارد مالية كيف استطعنا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا.

وأضاف معيط: "نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا لكن ليس عن طريق للاستدانة (السلف) بل عن طريق موارد حقيقية للدولة حتى لا تتأثر الأجيال القادمة".