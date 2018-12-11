تأحيل نظر قضية «عصابة الدكش»

11 ديسمبر 2018 - 05:46 م

قررت محكمة جنايات بنها، تأجيل محاكمة محمد حافظ أمين «الشهير بالدكش»، أحد أباطرة أكبر البؤر الإجرامية للمخدرات بمنطقة «المثلث الذهبي» بشبين القناطر، وعلي سيد رزق وشهرته «على السمري» وعلاء محمود وشهرته «علاء توك توك» المتهمين بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة والتسبب في استشهاد 4 من أفراد المأمورية إلى 10 فبراير المقبل.

حضرالمتهمون من محبسهم إلى قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة من مباحث المحكمة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، وتم ترحيلهم فور صدور قرار المحكمة إلى سجن أبوزعبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وسكرتارية محمد فرحات.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد ألقت القبض على المتهمين في مارس من العام الماضي لاتهامهم بإطلاق النار على دورية أمنية تابعة لمركز شرطة الخانكة بناحية سرياقوس مما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز و3 من المخبرين وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث و2 من المخبرين.