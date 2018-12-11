  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
التنمر

«التنمر» داخل المدارس.. المعلمون ضحايا أم متهمون؟

دورى ابطال اوروبا

أهم مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75%

ترامب

مستشار "ترامب": الإعلان عن "صفقة القرن" خلال شهرين

خاشقجي شخصية العام

"تايم" تختار "خاشقجي" ضمن شخصيات 2018

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية

بريطانيا: الفلسطينيون يعيشون تحت وطأة الاحتلال

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف

ارتفاع ضحايا حادث "الزقازيق" لـ 4 وفيات و22 مصابًا

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في الجولة الـ16 للبريميرليج

البرلماني أسامة العبد

"دينية النواب" توافق على مشروع قانون "دار الإفتاء"

"بالم هيلز" تحصل على تسهيل ائتماني بقيمة 1.24 مليار جنيه

مال وأعمال

بالم هيلز
بالم هيل

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 13.5 مليار جنيه

#

البورصة تربح 11.8 مليار جنيه

#

البورصة تكسب 4.1 مليار جنيه


حصلت شركة بالم هيلز للتعمير على موافقة 7 بنوك لزيادة حد التسهيل الائتماني الممنوح لمشروع "الكراون".
وأوضحت الشركة في بيان لها أن التسهيل الائتماني للمشروع سيصل إلى 1.24 مليار جنيه بزيادة قدرها 388 مليونا.
وأضافت أنه سيتم مد أجل القرض إلى 8 بدلا من 6 سنوات، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية مع تقليص الجدول الزمني للمشروع.
ووقعت الشركة أمس الاثنين على ملحق عقد الزيادة للتسهيل الائتماني.
وبلغت أرباح الشركة 439.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل 349.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف خلال 2018، تحقيق مبيعات جديدة، بقيمة 12 مليار جنيه، وصافي ربح بقيمة 800 مليون، إلى جانب إيرادات قدرها 6.8 مليار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصرع عامل وابنته في انهيار عقار بالإسكندرية
» الزمالك يلبي طلبين لطفل مريض بالسرطان
» الاحتلال يحاول منع سدنة "قبة الصخرة" من القيام بعملهم
» عامل يطعن زوجته بـ«سكين المطبخ»
» البرلمان العربي يدعو البرازيل والتشيك لعدم نقل سفارتيهما للقدس
» حبس المتهمين باغتصاب «محامية الهرم»
» إصابة شقيق «عهد التميمي» برصاص الاحتلال الإسرائيلي
» شرطي يغتال مدير أمن ولاية «ريزة» التركية
» إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم
» هيفاء وهبى تخضع لجلسة تصوير بفستان قصير
» المالية:"لدينا 5 مليون موظف مش لا قيين كراسى"

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
التنمر
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»